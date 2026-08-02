月曜日も西日本は晴れて猛烈な暑さが続くでしょう。熊本や佐賀では40℃と、酷暑日になる予想です。できる限りの熱中症対策を心がけてください。気温の上昇もあって、午後は急な雨や雷雨になる所がありそうです。東日本は雲が広がりやすく、ところどころで雨が降るでしょう。関東には海からの涼しい空気が入るため、東京の最高気温は28℃など、厳しい暑さは和らぎそうです。北日本は晴れ間の出る所が多いでしょう。東北は午前中を中