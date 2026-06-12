三菱が新型「小型トラック」発表！2026年6月9日、三菱ふそうトラック・バス（以下、三菱ふそう）は小型トラック「キャンター」の一部仕様変更を発表し、同日より発売しました。今回の改良の最大のトピックは、トラックを安全に駐車しておくためのパーキングブレーキが、従来のレバーを引く手動式から、スイッチで操作する電動式へと改められ、それが基本装備として標準化された点にあります。【画像】超カッコイイ！ これが三