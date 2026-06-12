アジアサッカー連盟(AFC)は11日、4月のAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)・FC町田ゼルビア戦で違反行為のあったアルアハリ・サウジ、シャバブ・アルアハリ、アルイテハドに対する罰金処分を発表した。アルイテハドは準々決勝で町田に敗戦。セルジオ・コンセイソン監督が「審判が我々の今夜の相手」と判定を批判した一戦では、サポーターが最低13本のペットボトルや靴1足などを審判員に向かって投げたという。AFCはクラブ