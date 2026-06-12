町田戦で違反行為…AFCがアルアハリに約960万円、アルイテハドに約470万円、シャバブに約352万円の罰金処分
アジアサッカー連盟(AFC)は11日、4月のAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)・FC町田ゼルビア戦で違反行為のあったアルアハリ・サウジ、シャバブ・アルアハリ、アルイテハドに対する罰金処分を発表した。
アルイテハドは準々決勝で町田に敗戦。セルジオ・コンセイソン監督が「審判が我々の今夜の相手」と判定を批判した一戦では、サポーターが最低13本のペットボトルや靴1足などを審判員に向かって投げたという。AFCはクラブに2万5000ドル(約400万円)の罰金処分を決定。また、同試合で6人がイエローカードを受けたことで4375ドル(約70万円)の罰金処分も下している。
シャバブ・アルアハリは準決勝で町田と対戦し、0-1で敗れた。この試合の後半アディショナルタイム、シャバブ・アルアハリの同点ゴールかと思われたシーンにVARが介入すると、交代手続き中にスローインが行われていたとする異例の理由で得点取り消しになる事象が発生。AFCは選手が審判員を取り囲んだこと、サポーターが審判員に向かって水の入ったボトルなどを投げたことを理由に総額2万2000ドル(約352万円)の罰金処分を下した。
アルアハリ・サウジは町田との決勝を制してACLE2連覇を果たした。だが、AFCは同試合でアルアハリ・サウジサポーターが最低35本のペットボトルをピッチに投げ込んだことと最低7本の発煙筒などの使用があったことを認定。クラブに6万ドル(約960万円)の罰金処分を下した。
なお、AFCは町田戦で退場処分を受けた選手などにも以下の処分を下している。
▽準々決勝・町田戦
・アルイテハドDFアハメド・シャラヒリが審判員に対する乱暴な行為で10試合の出場停止と1万ドル(約160万円)の罰金処分
・アルイテハドGKプレドラグ・ライコビッチが中指を立てていたとして5000ドル(約80万円)の罰金処分
▽準決勝・町田戦
シャバブ・アルアハリGKハマド・アブドゥラ・アルメクバリが暴言や侮辱的な言動で4試合出場停止と1万ドル(約160万円)の罰金処分
▽決勝・町田戦
・アルアハリ・サウジDFザカリア・ハウサウィがFWテテ・イェンギに対する頭突きで3試合出場停止と2000ドル(約32万円)の罰金処分
・アルアハリ・サウジDFモハメド・アブドゥルラフマンが暴言や侮辱的な言動で4試合出場停止と1万ドル(約160万円)の罰金処分
アルイテハドは準々決勝で町田に敗戦。セルジオ・コンセイソン監督が「審判が我々の今夜の相手」と判定を批判した一戦では、サポーターが最低13本のペットボトルや靴1足などを審判員に向かって投げたという。AFCはクラブに2万5000ドル(約400万円)の罰金処分を決定。また、同試合で6人がイエローカードを受けたことで4375ドル(約70万円)の罰金処分も下している。
アルアハリ・サウジは町田との決勝を制してACLE2連覇を果たした。だが、AFCは同試合でアルアハリ・サウジサポーターが最低35本のペットボトルをピッチに投げ込んだことと最低7本の発煙筒などの使用があったことを認定。クラブに6万ドル(約960万円)の罰金処分を下した。
なお、AFCは町田戦で退場処分を受けた選手などにも以下の処分を下している。
▽準々決勝・町田戦
・アルイテハドDFアハメド・シャラヒリが審判員に対する乱暴な行為で10試合の出場停止と1万ドル(約160万円)の罰金処分
・アルイテハドGKプレドラグ・ライコビッチが中指を立てていたとして5000ドル(約80万円)の罰金処分
▽準決勝・町田戦
シャバブ・アルアハリGKハマド・アブドゥラ・アルメクバリが暴言や侮辱的な言動で4試合出場停止と1万ドル(約160万円)の罰金処分
▽決勝・町田戦
・アルアハリ・サウジDFザカリア・ハウサウィがFWテテ・イェンギに対する頭突きで3試合出場停止と2000ドル(約32万円)の罰金処分
・アルアハリ・サウジDFモハメド・アブドゥルラフマンが暴言や侮辱的な言動で4試合出場停止と1万ドル(約160万円)の罰金処分