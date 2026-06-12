この記事をまとめると ■タイヤの空気は毎月少しずつ減少する ■空気圧を管理する装置としてタイヤ内にセンサーを内蔵するクルマが増えた ■警告灯が点灯したらタイヤか装置に何らかの異常がある可能性があるので要注意だ 標準装備が進む空気圧警告灯とは タイヤの空気圧の異常などを知らせる空気圧警告灯は、過去10年ほどの間に、欧米や中国、韓国などで義務化が進んできた。一方で、日本はまだ義務化されていない。 それで