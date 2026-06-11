26歳の時に乳がんを告知され、34歳でおよそ2カ月という余命宣告を受けたYouTuberのミミポポ（40）が、9日に更新したブログで救急搬送されたことや40度の高熱が出たことを明かし、心配の声が寄せられている。

【映像】救急搬送後や丸刈りになった姿など闘病中の様子

抗がん剤の副作用で髪が薄くなり丸刈りにした姿や、鼻血が止まらず救急搬送された時のぐったりとした様子など、闘病についてブログでつづってきたミミポポ。

鼻血で救急搬送「止まる様子がなく…」

9日の投稿では「土曜日からいきなり39度超える高熱が出だして…！！それだけなら薬でコントロールしたりできるんやけど、日曜日に訪問看護師さんがきてくれている時いきなり！激しい鼻出血がきて！！！勢いすごくてのどの方に流れてそれを吐き出しながら圧迫止血すること1時間…いっこうに鼻血は止まる様子がなく…結局また救急搬送で耳鼻科のある病院に運ばれて、結果なんとか血は止まり帰ってきてんけど ほんまに大変やったーー。そして今も高熱は続いてて…今朝とか40度あって、薬でコントロールしながらなんとか過ごしてる」と、体調不良が続いていることを明かした。

この投稿には「また鼻血ですか…お大事にして下さい」「想像しただけでも、しんどかっただろうな…と心痛みます」など、心配の声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）