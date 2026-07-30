痛いどころではない。【阪神・森下の家庭の事情】英才教育 父親が明かす同率で首位に並ぶ巨人とのデッドヒートが予想される後半戦を前に、阪神の森下翔太（25）が故障に見舞われた。全セの「4番・中堅」で先発出場した28日のオールスター第1戦の三回に途中交代。29日に「下半身のコンディション不良で、オールスター第2戦を欠場します」と発表され、試合が行われた富山にも姿を見せなかった。「ホームラン競争もね、なかなかハ