#PR YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【景色ヤバすぎ!!】海の近くで暮らせる屋上テラス付きワンルームを内見！」を紹介した。動画では、神奈川県藤沢市の湘南・鵠沼エリアに誕生した「新築オマケ付き波乗り系ワンルーム」の全容を解説している。 物件は海まで徒歩20分、自転車なら10分弱という好立地。真っ白な外壁に木目調のドアが並ぶ長屋スタイルで、海辺の暮らしに憧れる層に向けた工夫が随所に見ら