東京都大会で準V…駿台学園中の左腕・藤森一生が見せた「柔と剛」の投球術「全日本少年軟式野球東京都大会」は6日、大田スタジアムで決勝戦が行われ、駿台学園中は延長8回タイブレークの末に上一色中に1-2で敗れ、優勝を逃した。主将としてチームを牽引した藤森一生（かずき）投手は4回途中から救援登板。8回に無念のサヨナラ負けを喫したものの、7回まで無安打投球を見せた。光ったのが伸びのある直球と、入学以来磨き続けてきた