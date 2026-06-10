◇ナ・リーグドジャース−パイレーツ（2026年6月9日ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が9日（日本時間10日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。7回の第4打席で快音を響かせた。2−2の7回、相手2番手・ドテルに対し連打で無死一、三塁の好機をつくると、相手捕手・デービスが三塁へけん制を悪送球。その間に三塁走者・ラッシングが生還し、フリーランドも二塁に進んだ。無死二塁で第4打席を迎