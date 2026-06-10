テレビ朝日系“ママ特化型バラエティー”「夫が寝たあとに」が９日深夜に放送され、ＭＣを務めるお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴と、お笑いタレントの横澤夏子が出演。この日は「家事マザーズバッグくらべ ママの情報交換会ＳＰ」として放送され、モデルで女優の新川優愛、ヒップホップユニット「ＣｒｅｅｐｙＮｕｔｓ」Ｒ―指定の妻で、タレントの江藤菜摘（なつみ）、タレントの岡田