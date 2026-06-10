生成AI、リモートワーク、副業――働き方が多様になり、会社との距離感も人それぞれになった今、「この先どう働けばいいのか」と足元が揺れる感覚を抱く人は多いだろう。そんな時代にこそ効きそうなのが、経営学者ピーター・ドラッカーの視点だ。『マネジメント エッセンシャル版――基本と原則』を読めば、変化に振り回されず働くことの本質を見すえる軸が手に入るだろう。本連載では、膨大なドラッカーの著作を読み返し、その中