“東大王”に出演していた林輝幸（28）が9日、自身のXを更新。一般女性と結婚したことを発表した。「結婚のご報告」と記し、文書を公開。「いつも応援してくださっている皆様関係者の皆様この度、かねてよりお付き合いしておりました方と結婚いたしました。お相手は一般女性です」と結婚したことを発表した。「妻とは2年前に仕事を通じて知り合い、以来私の大きな支えとなっています。“この人とならどんな困難も乗り越