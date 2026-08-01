■バレーボール ネーションズリーグ2026 男子準決勝日本 ー アメリカ（日本時間1日、中国・寧波）【日程・結果】VNL勝負の日本ラウンドは“大阪”に決定 ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタート世界TOP18チームが参戦しているバレーボールネーションズリーグで、男子日本代表（世界ランク4位）が、アメリカ（同5位）にセットカウント2ー3（19−25、25−23、25−20、19ー25、13ー15）のフルセットの末敗れ、準決勝敗退。次