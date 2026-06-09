厚労省が入る合同庁舎＝東京・霞が関2010年7月に改正臓器移植法が施行されて可能になった15歳未満からの脳死臓器提供が、25年度に累計で100人を超えたことが9日、分かった。厚生労働省が臓器提供の状況を国会に報告し、資料を公表した。年度ごとの総数は25年度に155人となり、過去最多を更新した。改正法で、本人の意思が不明でも家族が承諾すれば脳死からの臓器提供ができるようになった。この際、遺言ができない15歳未満から