就活情報に特化したYouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が、「【裏話】「大手の全てが整っている会社です。」元三井物産の同期が語る超大手の裏側が面白すぎた…｜27卒・28卒・大手・就活・商社」と題した動画を公開。元三井物産の同期である川崎佑馬さんとたていさんがゲスト出演し、超大手商社ならではの「自由闊達」な社風や、驚きの金銭事情などを赤裸々に語った。 対談は三井物産の社風やカルチャ&