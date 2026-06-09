ファミリーマートは6月9日、「とろける食感 ぎゅっとメロン」(258円)を沖縄県を除く全国のファミリーマートで発売する。「とろける食感 ぎゅっとメロン」(258円)○毎年人気のメロンアイスバーが登場国産フルーツを使用し持続可能な果実生産を支援するプライベートブランド「ファミマル」の「産地と、コンビに、」シリーズより、毎年好評のメロン果汁使用のアイスバーが今年も登場する。今回は、濃厚な味わいで人気を博した昨年と同