Juice＝Juiceやアンジュルムが9日、都内でアジアの音楽・ファッション・カルチャー分野で活躍する人を称える「ASIACULTUREAWARDS」の表彰式に出席した。Juice＝Juiceは、ミュージック/グループ部門でアジア・ポップカルチャーグループ賞を受賞。リーダーの段原瑠々は「すてきな賞をいただき本当にうれしく思います。ありがとうございます」と代表で感謝の言葉を述べた。そして「いつもメンバーと大切に楽しく作っている