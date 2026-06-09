Juice＝Juiceやアンジュルムが9日、都内でアジアの音楽・ファッション・カルチャー分野で活躍する人を称える「ASIA CULTURE AWARDS」の表彰式に出席した。

Juice＝Juiceは、ミュージック/グループ部門でアジア・ポップカルチャーグループ賞を受賞。リーダーの段原瑠々は「すてきな賞をいただき本当にうれしく思います。ありがとうございます」と代表で感謝の言葉を述べた。

そして「いつもメンバーと大切に楽しく作っている音楽たちが、これからも日本、アジア、世界の皆さんにたくさん届くように、元気にできるように、精いっぱい、一生懸命頑張っていきたいと思います」と力を込めた。

アンジュルムは、同部門でアジア・ベストパフォーマンスグループ賞を受賞。代表でリーダーの伊勢鈴蘭とサブリーダーの為永幸音が登壇した。伊勢は「メンバー全員、全力で歌って踊って汗をかくライブが本当に大好きだったので、こうしてベストパフォーマンスグループ賞をいただくことができて、とってもうれしい気持ちでいっぱいです」と喜びを口に。「このトロフィーをメンバーの元に早く持ち帰って、みんなで喜びを分かち合いながら、これからも大きなグループになっていけるように頑張っていきたいと思います」と意気込んだ。