ＹｏｕＴｕｂｅのＪＲＡ公式チャンネルで上がった１本の動画に、ＳＮＳ上で絶賛の声が続出している。それは６月８日にアップされた「勝浦正樹が聞く！勝負の裏側〜東京競馬春の５週連続Ｇ１レース〜」。７日の安田記念で５７歳２か月２４日の史上最年長Ｇ１勝利を飾った武豊騎手のレース後インタビューなどが公開された。新たな金字塔を打ち立てたレジェンド。動画では、いきなり両手を挙げて「イエーイ」と登場した。当初