子どもが実家で暮らしている場合、生活費をどの程度負担してもらうべきか悩む親は少なくありません。特に、子どもが40代になっても実家暮らしを続けている場合、「もう少し家計を支えてほしい」と考えることもあるでしょう。 しかし、生活費の増額をお願いしたところ、「今でも払っているのに、これ以上必要なの？」と反論されるケースもあります。親としては子どもを助けたい気持ちがある一方で、自分たちの老後資金