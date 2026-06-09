女優の戸田恵梨香（37）が、8日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）にゲスト出演。厳格だった父親について語った。戸田は家族構成を聞かれると「兄がいて、妹がいます。真ん中長女で」とトーク。父親については「少林寺の師範をやっていて。5歳とか6歳とか小さい時に一緒に道場に兄と行って、（少林寺を）やっていたのはちょっとだけ記憶はあります」と振り返った。父親は6年前に亡くなったが「とにかく怒られるの