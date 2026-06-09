球団発表ブルージェイズは8日（日本時間9日）、ジャリエル・ロドリゲス投手をメジャー出場前提の40人枠から外す措置DFA（事実上の戦力外）とした。今季は中継ぎとして10試合に投げ、防御率7.71、WHIP2.04と不振だった。キューバ出身のロドリゲスは中日時代の2022年に56登板で防御率1.15、39ホールドで最優秀中継ぎのタイトルを獲得した。しかし、2023年はメジャーとの契約を目指して亡命。同年はプレーせず、オフに中日から自