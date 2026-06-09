球団発表

ブルージェイズは8日（日本時間9日）、ジャリエル・ロドリゲス投手をメジャー出場前提の40人枠から外す措置DFA（事実上の戦力外）とした。今季は中継ぎとして10試合に投げ、防御率7.71、WHIP2.04と不振だった。

キューバ出身のロドリゲスは中日時代の2022年に56登板で防御率1.15、39ホールドで最優秀中継ぎのタイトルを獲得した。しかし、2023年はメジャーとの契約を目指して亡命。同年はプレーせず、オフに中日から自由契約となり、その後、ブルージェイズと5年3200万ドル（約51億円）の大型契約を結んだ。

メジャー1年目の2024年は21先発で86回2/3を投げて1勝8敗、防御率4.47。2年目の昨季はロングリリーフを中心に66試合に投げ、3勝2敗2セーブ、防御率3.08だった。しかし、ポストシーズンのロースターからは外れ、12月にDFAに。その後、ウェーバーにかけられたが、引き取り手はなく3A降格となった。

マイナーで開幕を迎えた今季は5月にメジャーに昇格するも、防御率7点台と結果を残せず。トーマス・ナンス投手の復帰に伴い、DFAとなった。（Full-Count編集部）