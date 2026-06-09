細木かおり、母・細木数子さんの最期の言葉明かす「夜中1時くらいに…」
2021年に亡くなった細木数子さんの娘で、占星術師の細木かおりが、8日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜 後9：00）に出演。数子さんの最期の言葉を明かした。
【動画】細木数子さん娘・細木かおり、母の半生ドラマ化「胃が痛い」
テレビに出なくなった後も活動は続けていたという数子さん。晩年は家族に囲まれ、幸せな生活を送っていたという。
「家族に見守られる中で自分のベッドで死にたい」と言っていた中で、かおりは「見事に全員がそろって見守っていた」と振り返った。
そんな数子さんの最期の言葉は「大丈夫」だったという。かおりは「（数子さんが）前の日に熱を出した」と振り返り「肺炎を繰り返していて、いつものことかなと思っていた」と回想した。
そんな中で「夜中1時くらいに“大丈夫？”って聞いたら“大丈夫”って言ってそれが最期」と明かした。「朝眠るように。みんな全員囲んでいた。最期まで有言実行するんだなと思った」と話していた。
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テレビに出なくなった後も活動は続けていたという数子さん。晩年は家族に囲まれ、幸せな生活を送っていたという。
「家族に見守られる中で自分のベッドで死にたい」と言っていた中で、かおりは「見事に全員がそろって見守っていた」と振り返った。
そんな数子さんの最期の言葉は「大丈夫」だったという。かおりは「（数子さんが）前の日に熱を出した」と振り返り「肺炎を繰り返していて、いつものことかなと思っていた」と回想した。
そんな中で「夜中1時くらいに“大丈夫？”って聞いたら“大丈夫”って言ってそれが最期」と明かした。「朝眠るように。みんな全員囲んでいた。最期まで有言実行するんだなと思った」と話していた。