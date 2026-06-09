筑後で頑張るソフトバンク選手の知られていない「マル秘」を探るこのコーナー。第49回は「最近の悩み」。☆塩士暖投手＝門限が早い寮の門限は午後10時30分。博多駅から戻る場合は、午後9時45分発の新幹線に乗らなくてはいけない。練習や試合がない日は外出先での食事が許可されているが「盛り上がったところで帰るから、相手にも申し訳ない」と本音を語った。しかし「途中で抜けるからまた食事に行きたいと思う」と前向きな意