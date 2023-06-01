アップル（Apple）は、日本時間9日未明から開催されている「WWDC26」で、2026年に公開される「iOS 27」のアップデート情報を公開した。アプリの起動速度や写真の転送速度などが高速化されるほか、「iOS 27」にアップデートできる対象のiPhoneも発表された。

高速化や最適化

たとえば、iPhoneやiPadのアプリについては、起動が最大30％高速化された。アプリを開く際に必要なデータの一部を事前に読み込むことで実現できたとし、これまでよりも素早くアプリを起動できるようになる。高速化は、アップルのアプリだけでなくサードパーティ製のアプリも対象になる。

OSのシステム面でも高速化が図られている。写真撮影してからライブラリーで写真が表示されるまでの時間が最大70％高速化、Airdropで写真などのファイルを転送する際の速度も最大80％高速化される。

また、操作性の迅速化も図られている。

たとえば、Wi-Fiとモバイル回線の切り替えでは、登録しているWi-Fiスポットを通過しただけでWi-Fiに自動接続してしまったり、飛行機が着陸して機内モードを解除しても機内のWi-Fiに接続したままだったりすることがある。iOS 27では、これらの切り替えがよりスムーズになるよう、iPhoneが自動で切り替えるように改良される。

メッセージアプリでは、通信が不安定な場合に、どのファイルやメッセージが送信できていないかがわかるインジゲーターが追加される。

このほか、検索基盤も刷新される。デバイス内のすべてのコンテンツを網羅したカタログ「検索インデックス」では、アーキテクチャーを一新し、より安定し、より効率化されたものに変わり、新旧問わずさまざまなコンテンツを包括的にカバーできるようになる。

このため、アップデート後は新しいインデックス作成の処理が走るという。新しいコンテンツが作成されると、迅速にインデックス化され、検索で「探しているものを確実に見つけられる」としている。

メールアプリでは、新しい“順位付けシステム”が導入され、検索結果の上位により関連性の高いものが表示される。数カ月前のメールであっても、検索結果の上位に表示されるようになる。

iPhone 11以降でアップデートできるように

また、iPhoneにおける「iOS 27」のアップデート対象機種も発表された。「iOS 27」では、「iOS 26」のアップデート対象と同じ“iPhone 11以降のiPhone”となった。