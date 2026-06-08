阿部慎之助氏が18歳の長女に暴力を振るい、逮捕、巨人の監督辞任となった事件。家庭内暴力（DV）の案件を担当する弁護士に取材したジャーナリストの柴田優呼さんは「アメリカの例と比較すると、日本に欠けている問題意識が分かる」という――。写真＝iStock.com／YakobchukOlena※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／YakobchukOlena■阿部元監督を擁護する有名人たち娘への暴行容疑で逮捕され、読売巨人軍の監督を辞任した阿