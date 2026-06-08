1次選考会を7会場で実施…天谷監督「初優勝を一緒に掴み取りましょう」広島は8日、「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2026」（12月26日〜29日・神宮球場、ジャイアンツタウンスタジアム）に出場する「広島東洋カープジュニア」選考会の実施概要を発表した。1次選考会を、広島県だけでなく中国地区5県で初めて実施する。対象は小学6年生。1次選考会は7月21日に甲田甲立多目的広場（広島県安芸高田市）、同22日に米子市営淀