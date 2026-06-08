日本野球機構（ＮＰＢ）は８日、神宮で４月１６日に行われたヤクルト−ＤｅＮＡ戦で球審を務めた際に頭部を負傷し、緊急手術を受けた川上拓斗審判員（３０）の現在の状況について黒川岩人事務局次長がオンラインで対応し、家族からのメッセージを代読した。メッセージはこの日届いたもので「息子拓斗は頭部に傷を負いました。事故から１カ月半あまり過ぎましたが、現状の状態について報告いたします」と始まり、「まだ意識回復