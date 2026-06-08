FC東京に所属するMF小泉慶が、清水エスパルスに完全移籍することが決定した。8日、両クラブが発表している。現在31歳の小泉は流通経済大学付属柏高等学校から2014年にアルビレックス新潟に加入。2018年に柏レイソルに移籍後、鹿島アントラーズやサガン鳥栖でのプレーを経て、2023年にFC東京に加入した。J1リーグでは3年連続30試合以上に出場し、明治安田J1百年構想リーグでは10試合に出場していた。移籍が決定した小泉はFC東