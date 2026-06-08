3回に右前打、7回には三塁内野安打をマーク【MLB】エンゼルス 13ー5 ドジャース（日本時間8日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、本拠地でのエンゼルス戦に「1番・指名打者」で先発出場。4打数2安打の活躍で2試合連続のマルチ安打をマークし、OPS.939はリーグトップをキープした。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「彼が今のようなスイングをしてくれるだけで、チームの戦いは一気に楽になる」と最敬