契約満了でスポルティングを退団する守田英正は、プレミアリーグへの移籍が注目されてきた。田中碧が所属するリーズが、以前から関心を寄せてきたのは周知のとおりだ。だが、リーズはターゲットを変更しつつあるのかもしれない。英メディア『Football Insider』が６月５日、「直近で「モリタに対するリーズの関心が冷めたと言われている。リーズ加入が長くうわさされてきたが、ほかのチームに移籍することになるかもしれない」