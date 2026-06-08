W杯衝撃落選の日本代表戦士を巡る争奪戦が激化！フランス名門が参戦でイングランド古豪は撤退か…「動きが遅かった」
契約満了でスポルティングを退団する守田英正は、プレミアリーグへの移籍が注目されてきた。田中碧が所属するリーズが、以前から関心を寄せてきたのは周知のとおりだ。
だが、リーズはターゲットを変更しつつあるのかもしれない。英メディア『Football Insider』が６月５日、「直近で「モリタに対するリーズの関心が冷めたと言われている。リーズ加入が長くうわさされてきたが、ほかのチームに移籍することになるかもしれない」と、ポルトガルでの報道を伝えた。
同メディアは「報道によると、モリタがフリーなのにもかかわらず、リーズは獲得に向けて動きが遅かった」と報じている。
「その結果、マルセイユやモナコ、リヨンといったクラブが争奪戦に参戦。マルセイユは動くことを検討しているという」
リーズはミランからアタランタにレンタル移籍しているユヌス・ムサへの関心が取りざたされている。Football Insiderは「『A Bola』が報じたこのニュースは、リーズがムサ獲得を優先していると示すものかもしれない」と続けた。
「この夏リーズが守備的MFを２人獲得するのはあまり理にかなっていない。そのため、リーズがモリタから遠ざかるのであれば、ムサの取引がより近づいているということかもしれない」
ワールドカップに臨む森保一監督の日本代表に招集されず、国内で議論が巻き起こるなど、注目も大きい守田。クラブでは次にどのようなステージを目指すのか。新天地はイングランドではなく、フランスとなるのか。それは名門マルセイユなのか。今後の動きから目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
だが、リーズはターゲットを変更しつつあるのかもしれない。英メディア『Football Insider』が６月５日、「直近で「モリタに対するリーズの関心が冷めたと言われている。リーズ加入が長くうわさされてきたが、ほかのチームに移籍することになるかもしれない」と、ポルトガルでの報道を伝えた。
「その結果、マルセイユやモナコ、リヨンといったクラブが争奪戦に参戦。マルセイユは動くことを検討しているという」
リーズはミランからアタランタにレンタル移籍しているユヌス・ムサへの関心が取りざたされている。Football Insiderは「『A Bola』が報じたこのニュースは、リーズがムサ獲得を優先していると示すものかもしれない」と続けた。
「この夏リーズが守備的MFを２人獲得するのはあまり理にかなっていない。そのため、リーズがモリタから遠ざかるのであれば、ムサの取引がより近づいているということかもしれない」
ワールドカップに臨む森保一監督の日本代表に招集されず、国内で議論が巻き起こるなど、注目も大きい守田。クラブでは次にどのようなステージを目指すのか。新天地はイングランドではなく、フランスとなるのか。それは名門マルセイユなのか。今後の動きから目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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