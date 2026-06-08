【写真】「なぜこんなことを」…日本社会に衝撃を与えた「宅間守」校門前には献花が絶えなかった宅間の知られざる婚約者白昼の校舎に残された赤い血痕――。2001年6月8日、普段は子供たちの明るい声が響く小学校は惨劇の舞台に変わった。校内に侵入した宅間守（37＝当時）が、出刃包丁で児童8人を刺殺し、児童と教師15人に重軽傷を負わせた「附属池田小事件」。記憶をたどれば当時の衝撃が鮮明に蘇るが、今年で発生から25年と