（台北中央社）中国国営の新華社通信は6日、中国交通運輸部による台湾東部海域での海上交通の特別取り締まり実施について報じた。海洋委員会海巡署（海上保安庁に相当）と台湾で対中政策を担う大陸委員会は7日までに、中国側の動きに対して相次いで批判を表明した。大陸委員会は中華民国の領海および排他的経済水域（EEZ）における権利はいかなる国による侵害も許されないと言及。対岸（中国）が理由なく問題を引き起こしており「