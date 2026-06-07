「プロレス・新日本」（７日、大田区総合体育館）東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフアロン（３０）が、“狂猿”葛西純（５１）＝フリーダムズ＝と初遭遇を果たした。６・１４大阪城ホール大会で王者・成田蓮とのＮＥＶＥＲ無差別級選手権の前哨戦で、葛西から大いなる刺激を受けた。デスマッチのカリスマで初出場した「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア」でも存在感を示した葛西、そして矢野通と組んだウルフア