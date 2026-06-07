期待された移籍も結果残せず2023年にドジャースで23本塁打を放ち、新人王投票でも3位に入るなど鮮烈なデビューシーズンを送ったジェームズ・アウトマン外野手が、厳しい立場に追い込まれた。ツインズは5日（日本時間6日）、アウトマンをメジャー出場前提の40人枠から外し、ロイス・ルイス内野手を3Aから昇格させたことを発表した。アウトマンは昨年のトレード期限にブロック・スチュワート投手との交換でドジャースからツイン