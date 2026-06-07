初回に二塁内野安打→左中間11号2ラン【MLB】ドジャース 9ー2 エンゼルス（日本時間7日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地で行われたエンゼルス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、7試合ぶりとなる11号本塁打を放った。わずか19分間で2安打、2得点、2打点、1本塁打を積み上げる離れ業に、米メディアも驚きを隠せなかった。待望の一発は初回1死二塁の第2打席だった。2番手左腕スーターが投