モデル・俳優の貴島明日香（30）が13日、自身のインスタグラムを更新し、第1子妊娠を報告した。【画像】きれいな写真とともに…第1子妊娠を報告した貴島明日香美文字も貴島は「いつも応援してくださっている皆さまへ」の書き出しで「この度、新たな命を授かり、冬ごろに第一子を出産予定です」と発表。「現在は体調も落ち着き、周りの方々に支えていただきながら穏やかな日々を過ごしています」と記した。続けて「お仕事に