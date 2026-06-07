スミスが首痛で急きょスタメンを外れた【MLB】ドジャース ー エンゼルス（日本時間7日・ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は6日（日本時間7日）、報道陣の取材に応じ、ウィル・スミス捕手が首を痛めたことを明らかにした。同日の本拠地・エンゼルス戦に先発出場する予定だったが、急きょ先発メンバーから外れていた。スミスは今季52試合出場で打率.249、6本塁打、23打点。OPS.720の成績を残している。ロバーツ監