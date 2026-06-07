ロバーツ監督が二刀流・大谷を語る、さらなる進化への課題にも言及ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が、大谷翔平投手へ最大級の賛辞を送った。通算2135安打を誇るジョーイ・ボット氏が「野球史上最も偉大な個人シーズンかもしれない」と評したことに同調し、「我々が見たことのないもの。今後も決して見ることはないだろう」と断言した。ロバーツ監督は地元ラジオ局「AM570 LA Sports」の番組に出演。司会のデビッド・ヴァセ