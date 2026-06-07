台湾プロ野球で審判を務める木内九二生さん…NPBでは28年間の経験2026年シーズンから台湾プロ野球（CPBL）で審判を務めている木内九二生さん。NPBでは28年間にわたってジャッジを続け、数々の名場面に立ち会ってきた。新たな舞台を台湾に移した今、日本での思い出を振り返った。長い審判人生の中でも、特に印象に残っている試合として挙げたのが、楽天が球団史上初の日本一に輝いた2013年の日本シリーズの第2戦だ。球審を務