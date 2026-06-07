18ºÐ¤ÎÅê¼ê¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÂÐÀï¡ÄÂÇÀÊ¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿ËÜ²»¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ÎÅê¼ê°ìËÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤Ç¿³È½¤òÌ³¤á¤ëÌÚÆâ¶åÆóÀ¸¤µ¤ó¡ÄNPB¤Ç¤Ï28Ç¯´Ö¤Î·Ð¸³
¡¡2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡ÊCPBL¡Ë¤Ç¿³È½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÌÚÆâ¶åÆóÀ¸¤µ¤ó¡£NPB¤Ç¤Ï28Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¸¥ã¥Ã¥¸¤òÂ³¤±¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÉñÂæ¤òÂæÏÑ¤Ë°Ü¤·¤¿º£¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹¤¤¿³È½¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢³ÚÅ·¤¬µåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿2013Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè2Àï¤À¡£
¡¡µå¿³¤òÌ³¤á¤¿°ìÀï¤Ï¡¢³ÚÅ·¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê¸½µð¿Í¡Ë¤È¡¢µð¿Í¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê¸½¥í¥Ã¥¡¼¥º¡Ë¤Ë¤è¤ëÅê¤²¹ç¤¤¡£ÅÄÃæ¤¬Ëè²ó¤Î12Ã¥»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ´°Åê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿Ì¾¾¡Éé¤À¡£¡ÖÅÄÃæÅê¼ê¡¢¿ûÌîÅê¼ê¤È¤â¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥²¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½é¤á¤Æµå¿³¤òÌ³¤á¤¿»î¹ç¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£µå¾ìÁ´ÂÎ¤òÊñ¤àÆÈÆÃ¤Î¶ÛÄ¥´¶¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Îò»ËÅª¤Ê°ìÀï¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¿·µå¾ì¤ÎºÇ½é¤Î¸ø¼°Àï¤Ë¤âÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à-³ÚÅ·¤Î³«ËëÀï¡£¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¤³¤±¤éÍî¤È¤·¥²¡¼¥à¤Ç¡¢ÌÚÆâ¤µ¤ó¤Ïµå¿³¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤µå¾ì¤ÎºÇ½é¤Î»î¹ç¤Çµå¿³¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤â°õ¾Ý¿¼¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²ÊÖ¤·¤¿¸å¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¡Øº£Æü¤âµå¡¢¿¤Ó¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤·¤°¤µ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿³È½¤Ë¤âµ¤ÇÛ¤ê¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ø°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò´¶¤¸¤ë´ÆÆÄ¤Ç¤¹¡×¡£»î¹çÃæ¤ÎÄ¥¤êµÍ¤á¤¿¶õµ¤¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
³ÚÅ·¤ÎÅè´ð¹¨¤¬ÊÑ²½µå¤Ë¤Î¤±¤¾¤ê¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¡Ö¤¹¤²¡¼¡×
¡¡¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾Áª¼ê¤ò¸«¤Æ¤¤¿ÌÚÆâ¤µ¤ó¤À¤¬¡¢º£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡È¾×·â¡É¤¬¤¢¤ë¡£2013Ç¯3·î21Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à-³ÚÅ·¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎÅêÂÇÆóÅáÎ®¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿Æü¤À¡£8²óÉ½¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡¢9²óÉ½¤Ë¤ÏÂÇÀÊ¤Ë¤âÎ©¤Á¡¢¤Î¤Á¤Ëµå³¦¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹Ä©Àï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö³ÚÅ·¤ÎÅè¡Ê´ð¹¨¡¦¸½ÃæÆü¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ËÊá¼ê¤¬¡¢ÊÑ²½µå¤Ë¤Î¤±¤¾¤ê¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¤Ï¡Ø¤¹¤²¡¼¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤ì¤â¤¦ÀäÂÐ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ó¤Ê¤ÎÅê¼ê°ìËÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤ÈÂÇÀÊ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÂÇ·â¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤Î¼Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂÎ¤ÏºÙ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹â¹»¤ò½Ð¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤Î¸å¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ø±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£ÌÚÆâ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅÁÀâ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò´Ö¶á¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿28Ç¯´Ö¤Î·Ð¸³¤ò¶»¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤Ç¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ëÌÚÆâ¤µ¤ó¡£ÂæÏÑ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¹ï¤Þ¤ì¤ë¿·¤¿¤Êµ²±¤â¡¢ÌÚÆâ¤µ¤ó¤Î¿³È½¿ÍÀ¸¤òºÌ¤ëÂçÀÚ¤Ê1¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡Ê¼ÄºêÍÍý»Þ / Yurie Shinozaki¡Ë