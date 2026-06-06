¡ãSATANIC CARNIVAL¡ä¾ïÏ¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦SPARK!!SOUND!!SHOW!!¤¬¡¢2026Ç¯¤ÏHELL STAGE¤ò¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë¡¢Æø¤ä¤«¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤¿¡£¥¿¥Ê¥«¥æ¡¼¥­¡ÊVo, G¡Ë¤Î¸ý¾å¤ÇÆÍÆþ¤·¤¿¡ÖFLY!!¡×¤«¤é¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¤Ï¶ËºÌ¿§¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤¬»ÍÊýÈ¬Êý¤Ø¤È°î¤ì½Ð¤Æ´ÑµÒ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë¡£3·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ãDECADANCE Tour¡ä¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¡¢¥²¥¹¥È¤ÏSiM¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿Âçºå¸ø±é¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤È¡¢Á´¹ñ¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤Æ¤­¤Æ¥Ð¥ó¥É¤âÁêÅö¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖYE