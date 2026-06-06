ボートレース江戸川の「にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川」は6日に予選最終日が行われ、優勝戦進出のベスト6が出そろった。山本寛久（50＝岡山）が3日目3Rで5コースから握って2着に入ると、続く12Rはインからコンマ05のトップスタートを決めて逃げ切り勝ち。予選を5戦3勝、2着1回と安定した走りを披露して、得点率トップで予選を通過した。「前半が違うなと感じてまたペラは調整したたけれど、やっぱりまだ何か違う感じ