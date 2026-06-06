スネルが左肘手術から17日後に投球再開「今日から投げ始めたと」ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は5日（日本時間6日）、本拠地・エンゼルス戦前に報道陣の取材に応じ、エース左腕のブレイク・スネルがキャッチボールを再開したことを明らかにした。「今日からだ。さっきブレイクと話したのが、『今日から投げ始めた』と言っていた。彼自身もそれを喜んでいたし、経過も順調なようだ」スネルは今季、左肩のコンディション不良