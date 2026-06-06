ジャガーの正規モデルのように高い完成度トム・ウォーキンショー・レーシング（TWR）仕様のジャガーXJ-Sは、発注から1か月後に完成したが、愛犬を座らせる場所がないとオーナーのレイモンド・バートン氏は気付いた。そこで、1987年にリンクス社のワークショップへクルマは運ばれた。【画像】魅惑的なフォルムのシューティングブレークリンクス・イベンターXJを名乗ったジャガーたち全142枚1万1434ポンドと、ちょっとしたスポ