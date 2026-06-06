レヴォーグ一部改良モデルを発表スバルは6月4日、Cセグメントのステーションワゴン『スバル・レヴォーグ』の一部改良モデルを発表した。【画像】レヴォーグの走りと質感をアップーデート！『スバル・アップグレード・サービス』全39枚今回の一部改良モデルでは、走行制御システム『SIドライブ』の全モードで加速レスポンスを向上させ、特に『Sモード』ではアクセル操作に応じて特性を瞬時に変化させる新制御を採用した。スバル・