レヴォーグ一部改良モデルを発表

スバルは6月4日、Cセグメントのステーションワゴン『スバル・レヴォーグ』の一部改良モデルを発表した。

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今回の一部改良モデルでは、走行制御システム『SIドライブ』の全モードで加速レスポンスを向上させ、特に『Sモード』ではアクセル操作に応じて特性を瞬時に変化させる新制御を採用した。



スバル・レヴォーグSTIスポーツEX スバル

これにより、コーナー立ち上がりではリニアな加速を実現し、穏やかな操作時には『Iモード』相当の特性へ切り替えるなど、状況に応じたスムーズな走りを実現した。

また、コネクティッドサービス『マイスバル・コネクト』には『ハザード点滅機能』を追加し、駐車場などで車両位置を確認しやすくした。

インテリアでは、『STIスポーツEX』以外のグレードにおいて、ステアリングホイールやシフトノブブーツなどに『ブラックステッチ』を採用。加えて『STIスポーツEX』では、フロアコンソールリッドをブラックに変更することで、車内空間をスポーティに引き締めた。

なお、今回の改良モデルでは、エンジンラインナップが従来の2.4Lを廃止して、1.8Lターボのみの設定となった。

改良新型『レヴォーグ』の価格は、363万円（スマートエディションEX）から468万6000円（STIスポーツRブラックリミテッド）となる。